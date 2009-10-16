Конкурсы о Беларуси прошли в Эстонии

15 октября эстонские школьники состязались в викторине «Что я знаю о Беларуси?»

На базе гимназии города Табасалу состоялись конкурсы письменных работ на русском и эстонском языках и командная викторина «Что я знаю о Беларуси?», а также конкурс «Я рисую Беларусь», организованные при участии генконсульства.

В творческих состязаниях приняли участие более 150 учащихся 7 гимназий Харьского уезда, все они получили сувениры загранучреждения. Дипломы и ценные подарки победителям и призерам конкурсов вручил генеральный консул Беларуси в Таллинне Александр Островский. Позже состоялся концерт белорусских и эстонских самодеятельных коллективов.

В холле гимназии были торжественно открыты фотовыставка «Современная Беларусь» и выставка «Беларуская маляванка» учащихся Полоцкой художественной школы, сообщает БЕЛТА.