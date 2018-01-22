Студентам покажут процесс сборки тракторов. Беларусь готовит профессионально-технические кадры для Индии

Десятинедельный курс обучения по производственному менеджменту пройдут 15 человек. Все они будущие бакалавры технических наук. Позже к процессу присоединится и вторая группа из 35 человек. Кроме теоретических знаний и мастер-классов от профессорского состава, студенты из Индии посетят ведущие предприятия. Многие из которых поставляют технику на рынок Индии. Иностранным специалистам покажут процесс сборки тракторов и отечественного легкового автомобиля.

Лимит Шрикивас, студент (Индия):

Для своей стажировки я выбрал именно Беларусь, потому что здесь расположены успешно развивающиеся предприятия. Не только в автомобильной сфере, но и в сельскохозяйственной. В Индии очень популярна Беларусь. У вас очень большие возможности для развития своих способностей. Если я найду себе достойную работу, то даже подумываю о том, чтобы остаться у вас.

Следующим этапом сотрудничества Минска и Дели в сфере образования может стать открытие белорусского центра профессионально-технической подготовки. По сути, наша страна готова не только подготовить кадры, но и обеспечить учебную площадку современным оборудованием.