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Студентам покажут процесс сборки тракторов. Беларусь готовит профессионально-технические кадры для Индии

22 января 2018 16:04
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Новости Беларуси. В Минск на стажировку прилетели студенты из индийского Бангалора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Студентам покажут процесс сборки тракторов. Беларусь готовит профессионально-технические кадры для Индии-1

Десятинедельный курс обучения по производственному менеджменту пройдут 15 человек. Все они будущие бакалавры технических наук. Позже к процессу присоединится и вторая группа из 35 человек. Кроме теоретических знаний и мастер-классов от профессорского состава, студенты из Индии посетят ведущие предприятия. Многие из которых поставляют технику на рынок Индии.  Иностранным специалистам покажут процесс сборки тракторов и отечественного легкового автомобиля.

Студентам покажут процесс сборки тракторов. Беларусь готовит профессионально-технические кадры для Индии-4

Лимит Шрикивас, студент (Индия):
Для своей стажировки я выбрал именно Беларусь, потому что здесь расположены успешно развивающиеся предприятия. Не только в автомобильной сфере, но и в сельскохозяйственной. В Индии очень популярна Беларусь. У вас очень большие возможности для развития своих способностей. Если я найду себе достойную работу, то даже подумываю о том, чтобы остаться у вас.

Следующим этапом сотрудничества Минска и Дели в сфере образования может стать открытие белорусского центра профессионально-технической подготовки. По сути, наша страна готова не только подготовить кадры, но и обеспечить учебную площадку современным  оборудованием.  

# общество # Фотофакт # Беларусь-Индия # Лимит Шрикивас

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