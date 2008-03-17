Американские горки в украинском исполнении

Место демонтированного "Супер-8" возможно займет аттракцион производителя из Украины.

На вакантное место претендует еще и итальянский производитель. Но стоимость первого обойдется городу намного дешевле. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме. Между тем, к новому сезону готовится не только парк Челюскинцев. Для всего Минска наступила традиционная пора трудной работы.

Парк Челюскинцев в ожидании сезона. Гвоздем программы непременно станет открытие нового аттракциона. "Американские горки" скорее заменят украинским аналогом. Непривычно пустующие квадратные метры планируют заполнить в июле.

Цыплят по осени, количество ям в асфальте - весной. 22 тысячи квадратных метров - таков объем отремонтированной проезжей части. И столичный горремавтодор увеличивает темпы.

Латая дыры, дорожные службы одновременно освобождают полотно от скопившегося за зиму мусора. Объем вывозимого, исчисляется в тысячах кубометров. Убирают днем, ночью и без выходных. Таков график всех, кто сегодня приводит в порядок столицу.

Даже деревья высаживают в "ускоренном режиме". К слову, в этом году для их полива применят новую систему.

К 1мая должны быть готовы все столичные зоны отдыха. Председатель Мингориполкома призвал городские службы уже сейчас начать их обустройство. Такой ситуации, как в прошлом году, когда эти места благоустраивали буквально в авральном режиме, быть не должно. Где организовать парковки, где торговые места - нужно знать сегодня. Через месяц-полтора мэр города посетит их с инспекцией лично.

