Столичные ЖЭСы проводят День открытых дверей

11 января во всех минских ЖЭСах и расчетно-справочных центрах пройдёт День открытых дверей.Их руководители и специалисты примут всех желающих до 20.00. Жильцы смогут обратиться с жалобами и предложениями. Отметим, эксперимент по реформированию системы ЖКХ начался два года назад с создания на базе ЖЭСов расчетно-справочных центров. Сегодня в столице их 32. Главное преимущество центров - доступность и удобное время работы. Следующим шагом реформы ЖКХ станет демонополизация этой сферы.