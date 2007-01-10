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На Гомельщине снова открыт грибной сезон

10 января 2007 09:10
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Плюсовая температура воздуха создала благоприятные условия для необычного явления в эту пору года. Лисички, зелёнки и зимние опята обнаружены грибниками в гомельских лесах. Так что для любителей тихой охоты возможность насладиться зимними дарами леса может продлиться до самых заморозков.
Тема, которую обсудят сегодня за "круглым"  столом в Национальном пресс-центре - анализ погодных условий, сложившихся на территории Беларуси. Речь пойдет о результатах мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод и почвы.
# общество

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