Каким будет абитуриент-2007?

Система образования нашей страны от самой начальной и до самой высшей ступени находится в зоне постоянного внимания руководства Беларуси.Насколько оптимальны школьные программы и как велика загруженность детей - эти вопросы были подняты и Президентом страны на совещании с ректорами белорусских вузов. 10 января об этом говорили на республиканском совещании "Развитие системы общего среднего образования: состояние, перспективы". На трибуне - представители Министерства образования, в зале - руководители районных отделов образования и руководители вузов. Последних как никого касается, каких будущих абитуриентов подготовит средняя школа. Главная цель сегодняшнего мероприятия - обсудить те нормативные документы, которые уже приняты и как они работают на практике. Прямой диалог между руководителями Минобразования и теми, кто непосредственно реализует образовательные программы на местах.