Не пропавшие без вести

Проблему поиска исчезнувших людей сегодня обсуждали на коллегии управления министерства внутренних дел в Могилеве. Правоохранители озадачены сложившейся в области ситуацией. За первые месяцы этого года в регионе установлено местонахождение 40 исчезнувших людей. Большинство таких случаев не имеет ничего общего с криминалом. 90 % разыскиваемых попросту поменяли место жительства, не оповестив родных и близких. Именно этот факт в значительной мере затрудняет поиск преступников. Ситуация осложняется также несогласованностью действий белорусской милиции с российскими коллегами.