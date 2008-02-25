В Минске в подъемный кран ударила шаровая молния - 20-метровая махина рухнула на землю. Никто не пострадал.

Синоптики отметили - ночь с субботы на воскресенье вошла в историю гидрометеорологических наблюдений. Впервые в Минске ночью прогремела гроза, что несвойственно вообще для февраля.

Стихия против железа - счет не в пользу человеческого прогресса. 20-метровый кран по своим срокам хоть и отслужил свое, но работал бы и работал, если бы не ветер, который поставил точку в истории его эксплуатации.

Конструкция не выдержала - не выдержали нервы ночного сторожа. Сегодня у него выходной. Беда чуть рухнула прямо на голову мужчине, в буквальном смысле этого слова. Гибель прошла в десяти метрах от домика, где в ту ночь дежурил дозорщик.

Ночной сторож видел не только устрашающую грозу, но и шаровую молнию. Говорит - она своим ударом и пустила кран под откос. Шквалистый ветер, что не снес, то понадламывал. Всего за выходные стихия повредила кровли сотен домов и сельскохозяйственных построек. Без света остались полтысячи населенных пунктов. В прошлую ночь мало, кто крепко спал.

Какие еще сюрпризы выкинет природа - вряд ли на земле кто-то знают. Погода не столько удивляет, сколько сражает наповал. И грозой ночью - такое явление синоптики в Минске зарегистрировали впервые - и путаницей в календаре. Вы думали на улице февраль? А синоптики говорят - похоже больше на первую декаду апреля.

