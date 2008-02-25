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В Венгрии полностью парализовано железнодорожное сообщение

25 февраля 2008 14:38
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Таковы последствия общенациональной бессрочной забастовки железнодорожников. Отменено более половины всех пассажирских и грузовых рейсов. Два крупнейших железнодорожных вокзала Бухареста - Восточный и Западный - не принимают поезда. Международные пассажирские составы из Румынии и Австрии, остановились на границе. Работники стальной магистрали требуют повышения зарплаты и выплаты процентов от приватизации некоторых служб железной дороги Венгрии.

Между тем, прицепной вагон в Будапешт отправится с Минского вокзала уже завтра. Белорусские железнодорожники заявили, что никаких сигналов о форс-мажоре к ним не поступало, и поезд прибудет в венгерскую столицу по расписанию.
# общество

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