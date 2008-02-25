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Налоговые инспекции Беларуси сейчас работают в "усиленном" режиме

25 февраля 2008 18:30
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До конца срока подачи налоговых деклараций, ровно неделя. В прошлом году, в это самое время, в инспекциях был самый настоящий ажиотаж.

Сейчас -  пустые коридоры. Кабинеты не тонут в бесконечных стопках  принятых за день документов - бумаги легко  помещаются на рабочих столах. В 2008 году налоговых "декларантов" поубавилось.  И не потому, что  у кого-то из населения появилось желание скрыть от государства правду о своих финансах.

Заполнить финансовый  обязаны те,  кто в течение 2007 года  получал доходы из нескольких источников, и размер их в совокупности  превысил  сумму в 7 миллионов 519 тысяч 992 белорусских рубля. При чем, этой процедуры не избежать как гражданам страны, так и негражданам,  постоянно проживающим в Беларуси.  Обязательны к декларированию  доходы от продажи  в  течение  пяти лет более одной квартиры. За доходы полученные за границей или из-за границы, - тоже следует отчитаться и заплатить налог.  Правда, теперь это делается не каждый раз по мере получения зарубежных денег и в месячный срок. Все включено в одну годовую декларацию. А вот штрафы разного рода намеренные "забывчивости и неточности", -  никто не отменял. 

В столичных налоговых инспекциях  уже приняли порядка 24 тысяч деклараций. Это в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. И хотя   статистика,  что  только пятая  часть от общего числа деклараций подается в первый месяц года, все еще сохраняет свое статус-кво, -   появились и те, кто  поспешил закончить процедуру практически без очередей. Но  таких людей, с сожалением констатируют инспекторы, в целом не много. Для большинства граждан 1 марта, по-прежнему, наступает неожиданно. 

Тем временем, налоговое законодательство в стране планомерно совершенствуется. Доходы населения растут. В прошлом году даже появились свои "долларовые" миллионеры. Прошлогодний рекорд задекларированного годового дохода одним из минчан составил  20 миллиардов рублей. Для тех, кто больше работает и зарабатывает государство уже планирует снизить  размеры подоходного налога.  Возможно, это будет особенностью следующей компании по сдаче деклараций о доходах,

# общество

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