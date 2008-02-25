Налоговые инспекции Беларуси сейчас работают в "усиленном" режиме

До конца срока подачи налоговых деклараций, ровно неделя. В прошлом году, в это самое время, в инспекциях был самый настоящий ажиотаж.

Сейчас - пустые коридоры. Кабинеты не тонут в бесконечных стопках принятых за день документов - бумаги легко помещаются на рабочих столах. В 2008 году налоговых "декларантов" поубавилось. И не потому, что у кого-то из населения появилось желание скрыть от государства правду о своих финансах.

Заполнить финансовый обязаны те, кто в течение 2007 года получал доходы из нескольких источников, и размер их в совокупности превысил сумму в 7 миллионов 519 тысяч 992 белорусских рубля. При чем, этой процедуры не избежать как гражданам страны, так и негражданам, постоянно проживающим в Беларуси. Обязательны к декларированию доходы от продажи в течение пяти лет более одной квартиры. За доходы полученные за границей или из-за границы, - тоже следует отчитаться и заплатить налог. Правда, теперь это делается не каждый раз по мере получения зарубежных денег и в месячный срок. Все включено в одну годовую декларацию. А вот штрафы разного рода намеренные "забывчивости и неточности", - никто не отменял.

В столичных налоговых инспекциях уже приняли порядка 24 тысяч деклараций. Это в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. И хотя статистика, что только пятая часть от общего числа деклараций подается в первый месяц года, все еще сохраняет свое статус-кво, - появились и те, кто поспешил закончить процедуру практически без очередей. Но таких людей, с сожалением констатируют инспекторы, в целом не много. Для большинства граждан 1 марта, по-прежнему, наступает неожиданно.

Тем временем, налоговое законодательство в стране планомерно совершенствуется. Доходы населения растут. В прошлом году даже появились свои "долларовые" миллионеры. Прошлогодний рекорд задекларированного годового дохода одним из минчан составил 20 миллиардов рублей. Для тех, кто больше работает и зарабатывает государство уже планирует снизить размеры подоходного налога. Возможно, это будет особенностью следующей компании по сдаче деклараций о доходах,

