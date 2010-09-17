Старейший храм Александра Невского восстанавливают в Могилевской области

Собор пережил не одну войну, не раз был разрушен. И только сегодня начинает возрождаться.

Новый архитектурный проект был разработан по уже имеющимся старым чертежам и фотографиям. Поэтому восстановленный храм будет точной копией строения возведенного ещё в начале ХIХ века.

Собор в стиле ампир построил российский архитектор Александр Штауберт. Тогда храм был частью единого ансамбля Бобруйской крепости и принадлежал к военному ведомству. В 1934 году он был взорван. И только в июне 2008 года во время строительных работ обнаружили сохранившийся фундамент собора.

На территории Бобруйской крепости в фундамент храма была заложена символическая капсула. Что послужило началом для восстановления не только архитектурного памятника, но и возрождения историко-культурной святыни.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область.