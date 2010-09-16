А. Лукашенко: Мы хорошие ученики, если видите, что мы что-то не так делаем — вы нам подскажите

Если все подытожить все сказанное на VI съезде Федерации профсоюзов Беларуси, получится целая программа развития страны. И вот ее основные моменты. В оплате труда высокий жизненный уровень белорусов — не просто цель, а смысл всей государственной политики.

Будет продолжена либерализация в области оплаты труда. Зарплата в реальном секторе экономики будет зависеть только от эффективности хозяйствования.

Александр Лукашенко:

Говорить о том, что у нас не соблюдаются права человека — я могу напомнить вам советские времена. Когда после Хельсинки — Брежнев, по-моему, подписывал эту декларацию — нас начали сразу же обвинять по правам человека и прочее. Что имеется в виду: не нравится то, как развивается страна, не нравится то, какая система, не нравится тот, кто руководит — давай его под эту общую марку. Нет прав человека — будем бомбить. Вот и все. Ни о каких правах человека здесь речи не идет.

Что-то не нравится, но я им всегда говорю при встрече: «Вы нам говорите, мы хорошие ученики, если видите, что мы что-то не так делаем, вы нам подскажите». Не понукайте, скажите. Мы вернемся к этому вопросу, рассмотрим его внутри с позиций: соответствует ли он нашим интересам, напрягает это наших соседей или нет, во вред или нет нашим соседям — России, Польше. Прибалтике, Украине и так далее. Всему миру это противоречит или нет. Если нет — мы будем идти своим путем.