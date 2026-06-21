Беларусь экспортирует молочку в 55 стран

Беларусь – крупный экспортер продовольствия. К примеру, нашу молочную продукцию поставляют в 55 стран, и Минсельхозпрод пытается расширить пул любителей данного вида товаров. Уважают белорусское и в Узбекистане. Об этом говорят последние данные о росте товарооборота. Как заявил премьер-министр, за 10 лет Минск и Ташкент увеличили торговлю товарами в 13 раз, а услугами – в 30, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Узбекистан – один из наших ключевых партнеров. Мы поставляем в эту страну продукты питания, тракторы, дорожно-строительную технику, минеральные удобрения. Импортируем текстиль и трикотажное сырье, цветные металлы и промышленное сырье, ягоды, фрукты. Хорошая динамика по торговле услугами. Как отмечают эксперты, серьезных барьеров в сотрудничестве с Узбекистаном у нас нет. А от простой торговли партнеры активно переходят к индустриальной кооперации.

О том, что белорусское – это и качественно, и вкусно, знают по всей планете, и это не преувеличение. По данным МИД, сейчас в списке наших торговых партнеров 161 государство. Среди них как близкие, так и далекие страны, но в которых о вкусах не спорят, а среди всего прочего на полках магазинов выбирают наши товары. Так происходит и в Азербайджане, где давно работают белорусские магазины, и с каждым годом наш бренд только укрепляется.

В Баку открыто семь точек, где продают продукты питания. Ассортимент большой: от хлеба до замороженного мяса и приправ. В 2025 году в столице Азербайджана открылись и магазины белорусской одежды. Ценники приемлемые, продукция на уровне. Ассортимент обновляется. А потому и торг идет.