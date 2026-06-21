Куда уходит твой рубль, когда ты покупаешь белорусское? Узнали, чем выгодно выбирать свое

Если жителей того же Азербайджана не нужно долго уговаривать покупать наше, видимо, есть с чем сравнить, то сами белорусы могли бы и активнее выбирать свое. А то рука так и тянется за импортным. Хотя наши производители, особенно что касается продуктов питания, стараются максимально разнообразить наш рацион, часто ставя нас, покупателей, перед действительно сложным выбором сырков или йогуртов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но опять же, мы к этому адаптировались – а к хорошему, как известно, быстро привыкаешь, а вот на соседей поход в белорусский гипермаркет производит поистине незабываемое впечатление. В интернете завирусился ролик, где известный гость из России делится эмоциями от гастрономического шока, который он пережил в нашей стране.

Белорусы. Рассказать, что я сегодня купил? У меня сегодня был музей. Я ходил в супермаркет ваш. Вы же тут живете, вы же бестолковые, вы же не понимаете, в каком счастье вы живете. А я всегда приезжаю и хожу в продуктовые отделы, прямо как в музей. Пошел: смотри, смотри, рогачевская сгущенка с кофе! Да ладно! Три пачки. Обезжиренная. Вареная сгущенка из обезжиренной сгущенки. А сколько можно провезти? Мужики, быстрее сюда, это же сгущенка в пластике! Не в железных банках. И такие, знаете, стоят два дебила. «Вы что, у нас в Беларуси очень плохо все». Горите в аду! Сгущенка. Нагрузили. А потом мы попали в отдел сырочков. Глазированные. А потом подошли и увидели отдел колбасы, сыра для веганов, вегетарианцев и тому подобное. Лучшая реклама – это сарафанное радио. Как видим, оно бесперебойно работает и приносит свои плоды. Наша страна в прошлом году заработала на экспорте продуктов питания 10 миллиардов долларов, но хотелось бы, чтобы и белорусы рублем голосовали за свое. Тем более что каждый такой рубль окупается в разы. Прибыль, полученная нашими производителями, конвертируется в социальную пользу. Как это работает на практике, примеры приведет Анна Корольчук.

Белорусские бренды давно вышли за рамки просто «местных продуктов», завоевав мировую известность и искреннюю любовь покупателей. Яркий тому пример – рогачевская сгущенка, которую сегодня знают и ценят в 40 странах, от России и Казахстана до США и Китая. На родине это лакомство – предмет особой гордости. Предприятие-производитель дважды удостоено Государственного знака качества. В сутки здесь принимают около 430 тонн молока, превращая их в 350 тысяч банок любимого десерта.

Павел Анисечков, начальник консервного цеха Рогачевского молочноконсервного комбината:

Только натуральные ингредиенты. Идет только молоко и сахар, никаких посторонних примесей. Плюс слаженная работа коллектива, работа стабильная оборудования. Из-за популярности рогачевскую сгущенку нередко пытаются подделать, но уникальная цифровая маркировка дата-матрикс сразу выдает фальшивку. Внутри страны защита от подделок не требуется: белорусы знают оригинальный вкус с детства и выбирают его безошибочно. Любовь к отечественным продуктам за последние годы переросла в осознанный и прочный тренд.

Ксения Вятская, блогер, многодетная мама, организатор гастропроектов:

Для любого любителя локальных продуктов сгущенка – это прямо знак качества. У каждого белоруса на столе всегда есть сгущенка. Мы заметили, что белорусы стали гастрономическими патриотами, все больше постов появляется, что везти из Беларуси. Потребительский патриотизм – не просто дань моде, а глубокое доверие к государственным стандартам. Покупая свое, белорусы голосуют рублем за качество. Но важнее другое: такой выбор – это прямые инвестиции в свою страну. Укрепление экономики дает импульс для развития регионов и возвращается к людям в виде реальной социальной поддержки. Наглядный пример – Добрушская центральная районная больница. Благодаря спонсорской помощи местных предприятий здесь провели ремонт.