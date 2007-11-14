Спецназовцы сдают нормативы боевой готовности

100 самых лучших бойцов взводов специального назначения соревнуются в марш-бросках с преодолением преград, в боевой стрельбе из всех видов оружия.

Главное - не стать "слабым звеном" и не подвести команду. Соревнования взводов специального назначения проводятся уже третий год. Физические и психологические нагрузки - по-максимуму! Здесь бойцы доказывают - в любых условиях задачу командира можно и нужно выполнить.

Два этапа соревнований уже позади. Сегодня бойцы совершили восьмикилометровый марш бросок с преодолением преград. Экстремальная прогулка по лесу, акробатические этюды на бревне. Некоторые накала морально не выдерживают.

Одно из самых сложных препятствий - так называемая "мышеловка". Запыхавшиеся бойцы в противогазах ползут 30 метров. Останавливаться нельзя ни на секунду - можно команду подвести. Связь с финишем и регистрация времени. Проверка огневой выучки после прохождения дистанции в противогазах - испытание посильное не для каждого.

Отдохнуть ребятам не удастся и завтра - перед подведением итогов соревнований, бойцы в рукопашную будут вновь доказывать, что они лучшие из лучших.

