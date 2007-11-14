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Птичий беспредел в Бресте

14 ноября 2007 18:17
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Вороны повадились раскапывать городские клумбы.

Каждое утро сотрудники зеленстроя подсчитывают ущерб. Хулиганов они узнают по полету и характерному следу на луковицах. Вороны нынешней осенью взялись разбрасывать клумбы и выкапывать луковицы многолетних растений. Причём добычу не едят, а развлекаются самим процессом раскопок.

Если вороний беспредел не остановить, весной можно недосчитаться нескольких тысяч тюльпанов и многолетников. Чтобы сберечь цветы города, озеленители раньше обычного закрывают клумбы сосновыми ветками.

Всему виной, утверждают специалисты, перелетные грачи. Эти птицы закапывают в рыхлую землю клумб свои запасы на зиму. А любители легкой добычи - вороны не упускают свой шанс полакомиться.

Разбросанные клумбы - не единственная проблема, которую создают вороны. Ежегодно в брестском парке ведется борьба за территорию с многочисленными стаями этих птиц.

# общество

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