Птичий беспредел в Бресте

Вороны повадились раскапывать городские клумбы.

Каждое утро сотрудники зеленстроя подсчитывают ущерб. Хулиганов они узнают по полету и характерному следу на луковицах. Вороны нынешней осенью взялись разбрасывать клумбы и выкапывать луковицы многолетних растений. Причём добычу не едят, а развлекаются самим процессом раскопок.

Если вороний беспредел не остановить, весной можно недосчитаться нескольких тысяч тюльпанов и многолетников. Чтобы сберечь цветы города, озеленители раньше обычного закрывают клумбы сосновыми ветками.

Всему виной, утверждают специалисты, перелетные грачи. Эти птицы закапывают в рыхлую землю клумб свои запасы на зиму. А любители легкой добычи - вороны не упускают свой шанс полакомиться.

Разбросанные клумбы - не единственная проблема, которую создают вороны. Ежегодно в брестском парке ведется борьба за территорию с многочисленными стаями этих птиц.

