Союз поляков на Беларуси призывает группу Анжелики Борис к объединению

Руководство Союза заинтересовано в открытом диалоге в скорейшем устранении конфликта с незарегистрированным крылом Союза поляков Беларуси.

Сегодня делается все, чтобы вопрос о польском меньшинстве в нашей стране перестал быть камнем преткновения в международных отношениях. Раскол, по мнению активистов союза поляков, выгоден лишь отдельным политикам. Анжелику Борис и ее соратников неоднократно приглашали на встречи, но ответных шагов – не последовало.

Эдуард Колоша, начальник юридического отдела ОО «Союз поляков на Беларуси»:

– Должна быть начата дискуссия, желание к дискуссии. Только в спорах рождается истина, а не в драке. В драке только кровь идет, а она никому не нужна.