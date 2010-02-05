Поставлена точка в деле о гомельских «пожарниках»

Лидеры преступной организации получили 19 и 17 лет лишения свободы. В Гомельском областном суде завершилось слушание уголовного дела, начавшееся в марте прошлого года.

Этот судебный процесс стал последним в расследовании преступлений самого крупного криминального формирования. В середине 90-х оно насчитывало до 100 молодых людей.

10 лет преступники, занимались, в основном, рэкетом. На их счету – около 100 тяжких преступлений, в том числе изнасилования, грабежи, мошенничество и поджог.

Банду раскрыли в 2004. Тогда же трех сбежавших главарей, объявили в международный розыск. Спустя четыре года их задержали в Москве.

Начиная с 2005 года, по делу «пожарников» прошло 8 судебных процессов, около половины членов организации получили от 3 до 16 лет лишения свободы.