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Члены британского парламента вернут стране более миллиона фунтов стерлингов долгов

05 февраля 2010 14:00
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Напомним, скандал вспыхнул почти год назад, когда выяснилось, что депутаты тратили крупные суммы из казны на собственные расходы, вроде кредитов, оплаты гостиниц, чистки бассейнов и обедов в ресторанах.Крупнейшую сумму – 42,5 тысячи фунтов – придется вернуть члену правительства Барбаре Фоллетт, которая на казенные средства установила шесть телефонных линий в доме. Всего возврата средств требуют от 390 членов парламента.
# общество

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