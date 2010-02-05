Члены британского парламента вернут стране более миллиона фунтов стерлингов долгов
Напомним, скандал вспыхнул почти год назад, когда выяснилось, что депутаты тратили крупные суммы из казны на собственные расходы, вроде кредитов, оплаты гостиниц, чистки бассейнов и обедов в ресторанах.Крупнейшую сумму – 42,5 тысячи фунтов – придется вернуть члену правительства Барбаре Фоллетт, которая на казенные средства установила шесть телефонных линий в доме. Всего возврата средств требуют от 390 членов парламента.