Еще у троих минчан свиной грипп

На этот раз вирус А/N1Н1 обнаружили у троих минчан, которые в субботу, 22 августа, вернулись с Кипра.

Сейчас Александр с женой и их друзья лежат в инфекционной больнице, во вторник врачи подтвердили: у них свиной грипп.



«В аэропорту нас никто не проверял, хотя мы себя неважно чувствовали. Недомогание почувствовали еще на Кипре, а по приезде в Минск решили сами подстраховаться и, как только приземлились, позвонили 103. Объяснили всю предысторию и спросили, как нам лучше поступить», - рассказывает минчанин Александр. «В общем, прямо с чемоданами мы поехали в инфекционную больницу. Нас с женой поселили в один бокс, а приятеля с его подругой - в другой. Взяли все анализы, а во вторник сообщили, что у меня, супруги и нашего знакомого свиной грипп. У девушки друга все в порядке, хотя все это время она находится рядом со своим молодым человеком».



«Нас лечили также, как при стандартном ОРВИ. Через двое суток температура упала, но нас решили еще оставить на несколько дней.



Мы на собственном опыте убедились, что свиной грипп не так уж и страшен. Реально он переносится очень легко. Даже обычную ангину я переносил сложнее. Паникуют только окружающие люди. Намалевали черта страшнее, чем он есть на самом деле», - цитирует Александра «КП».