Белорусов стало меньше на 13 тысяч

Численность населения Беларуси за январь-июль 2009 года уменьшилась на 12,9 тыс. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как сообщает Национальный статистический комитет, на 1 августа в стране проживало 9 млн. 662,9 тыс. человек.



В Минске за рассматриваемый период численность населения увеличилась на 25,1 тыс. человек — с 1 млн. 814,5 тыс. до 1 млн. 839,6 тыс. человек. В остальных регионах страны этот показатель снизился. Так, в Гомельской области на 1 августа 2009 года насчитывалось 1 млн. 462,6 тыс. жителей (на 1 августа 2008 года — 1 млн. 466,3 тыс.), в Минской — 1 млн. 449,1 тыс. (1 млн. 459,9 тыс.), Брестской — 1 млн. 431,3 тыс. (1 млн. 435,1 тыс.), Витебской — 1 млн. 260,9 тыс. (1 млн. 268,8 тыс.), Могилевской — 1 млн. 119,1 тыс. (1 млн. 126,4 тыс.), Гродненской — 1 млн. 100,3 тыс. (1 млн. 104,8 тыс.).



За семь месяцев в стране родилось 63 тыс. 732 ребенка (на 2 тыс. 40 больше по сравнению с январем-июлем 2008 года), умерло — 79 тыс. 722 человека (на 834 больше), передает БелаПАН.