Сотрудничество в области туризма обсудят в Киеве

Специалисты Беларуси, России и Украины рассмотрят актуальные вопросы приграничного сотрудничества, взаимодействия с таможенными и пограничными службами, а также продвижение национальных тур-продуктов.Как отмечают эксперты, в этом году повышенным спросом пользуется отдых в белорусских здравницах и санаториях. Возросла и активность сельского туризма. Он пока не влияет на экспорт тур-услуг, но играет важную роль в популяризации туристических возможностей страны. По мнению специалистов, нынешней зимой особенно популярным у иностранцев будет отдых в белорусских горнолыжных курортах «Стайки», «Силичи» и «Логойск».