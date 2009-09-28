Завершается визит Патриарха Кирилла в Беларусь

Сегодня Его Святейшество встретится с молодёжью в Летнем амфитеатре Витебска.

После этого Патриарх отбудет в Москву. В город на Двине Святейший Владыка прибыл накануне. Здесь он возложил цветы к обелиску памяти жертв фашизма и совершил молебен в Свято-Покровском кафедральном соборе. Главный православный храм города не смог вместить всех желающих. Трансляция молебна велась и на близлежащих улицах.

Предстоятелю преподнесли в подарок образ Божьей Матери. Он же в свою очередь подарил прихожанам иконки Владимирской Божьей Матери с благословением. Патриарх Кирилл принял участие и в торжественной церемонии открытия витебской площади Победы. После реконструкции это самая большая площадь в Беларуси, её вместимость – 200 тысяч человек. Чтобы увидеть Патриарха здесь собрались несколько тысяч верующих.