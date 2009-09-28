Белоруска Мария Есьман получила три титула на «Мисс Интерконтиненталь-2009»

Накануне поздно вечером стало известно имя новой «Мисс Интерконтиненталь». По мнению жюри лучшей стала представительница Венесуэлы Анэли Куинтеро.

На платиновой короне, которую получила Анэли, 720 бриллиантов. Эта диадема – самая дорогая среди подобных наград. Её оценивают в 361 тысячу долларов. Поэтому организаторы произведение ювелирного искусства у победительницы после конкурса забирают. Грацию и обаяние демонстрировали 56 девушек с шести континентов.

Белоруска Мария Есьман достойно представила страну на международном подиуме красоты. Она получила титулы и «Первая вице-мисс», «Мисс Интерконтиненталь Европа» и «Мисс конгениальность». Посмотреть на красавиц со всего мира и поддержать нашу конкурсантку приехал и Президент Александр Лукашенко.

Конкурс «Мисс Интерконтиненталь» давно разменял четвёртый десяток. Он входит в пятерку самых престижных состязаний красоты в мире. Организовали шоу и транслировали на русском и английском языках наши коллеги с телеканала ОНТ. В этом году красочный финал увидели телезрители Европы, Азии, Африки и Америки.