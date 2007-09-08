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Состоялось возложение венков и цветов к стеле "Минск город-герой"

08 сентября 2007 10:30
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Торжественной церемонией возложения венков и цветов к стеле "Минск город-герой" открылись праздничные мероприятия в столице. В мероприятии принял участие председатель Мингорисполкома Михаил Павлов.

В обращении к минчанам председатель Мингорисполкома отметил, что не только городские власти, но и сами жители создают современный мегаполис, который сегодня не уступает другим европейским городам. На торжественной церемонии присутствовала и зарубежные гости - 31 делегация из 14 стран мира.
Как и минчан, так и гостей столицы организаторы удивили красочным действом с элементами древней истории. Ее кульминацией стало появление рыцарей и князя Менеска с верительной грамотой, в которой изложено напутствие потомкам.

# общество

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