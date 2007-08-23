Солигорск расцветет

Символический въездной знак в виде шестиметрового соляного кристалла в металлическом обрамлении указывает теперь дорогу в Солигорск.

Его установка - лишь часть проекта "Город-сад". Его организовали к дню рождения Солигорска. Юбилей отметят в августе следующего года, однако готовится к празднику уже сейчас. По проекту, город станет не просто цветущим, но и благоустроенным, с развитой инфраструктурой.

Среди будущих значимых объектов - крытый рынок, Ледовый дворец, развлекательный молодёжный комплекс, реконструированные автобусный и железнодорожный вокзалы. А городской парк превратится в "Парк четырех стихий".

Проектом "Город-сад" предусмотрено и масштабное озеленение: высадят около миллиона штук всевозможных цветов. Напомню, Солигорску присудили первое место в Минской области в смотре-конкурсе по благоустройству за 2006 год.

