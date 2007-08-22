В парке Челюскинцев завершаются работы по реконструкции

Уже к празднику любимое место отдыха минчан и гостей столицы распахнет свои двери.

Обновленный Парк Челюскинцев распахнет свои двери для минчан и гостей столицы уже в самое ближайшее время. Новые атракционы, дорожки, фонтан. Парк Челюскинцев - любимое место отдыха горожан. Особенно маленьких. Работы по его реконструкции уже подходят к концу. Из-за отсутствия финансирования сроки сдачи парка в эксплуатацию постоянно откладывались. Однако вскоре этот проект все же будет завершен.

Заместитель главы администрации Первомайского района Вера Богдан: "Те деньги, которые были выделены на 2007 год, они были освоены практически до 1 мая 2007 года и с начала мая месяца практически работы были приостановлены в парке Челюскинцев и до конца июля они не продолжались. 26 июня было подписано решение Мингорисполкома, выделены дополнительно 4,7 миллиарда рублей - это для производства работ по третьему пусковому комплексу."

Сейчас в парке ведутся работы по окончанию благоустройства: ремонтируют пешеходные дорожки и прилегающие территории, идет установка малых архитектурных форм, монтаж освещения. Открытую танцплощадку строители также не обойдут стороной. Ее, как и танцевальный зал "Минск", приведут в надлежащий вид. Появятся в парке и новые аттракционы.

Александр Яцкевич, главный инженер УП "Городские парки Минскзеленстрой": "В парке в этом году появятся три аттракциона ИП "Жибуль", он как инвестор выиграл право на установку трех аттракционов, и два аттракциона нашего предприятия, закупленные за собственные средства. Это "Детский мини-поезд" и "Автодром".

Новый вид приобретут дорожки парка, улучшится освещение. Да и зелени станет больше. Специалисты обещают, что в парке заработает фонтан.

