Прямой эфир

Скульптуру первокурснице открыли в Гомеле в Татьянин день

25 января 2011 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Татьянин день сегодня празднуют студенты. Его истоки уходят во времена Елизаветы. 25 января 1755 года императрица подписала указ об открытии в Москве первого российского университета.

Изначально дату отмечали только в Белокаменной. Позднее эта традиция прижилась и на белорусской земле. В нашей республике сегодня более 430 тысяч студентов. Высшее образование молодые люди могут получить в 45 государственных и 10 частных вузах.

В день святой Татьяны — небесной покровительницы студенчества — в городе над Сожем торжественно открыли новую скульптуру. Авторы проекта надеются, что бронзовая первокурсница станет символом гомельских студентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Скульптура первокурснице в Гомеле

Фото. Скульптура первокурснице в Гомеле

Фото. Скульптура первокурснице в Гомеле

Фото. Скульптура первокурснице в Гомеле

Фото. Скульптура первокурснице в Гомеле

Фото. Скульптура первокурснице в Гомеле

Татьянин день сегодня празднуют студенты

# общество # Фотофакт # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
25 января 2011 15:48

ЖЭСы пераходзяць на новую сістэму ўліку грамадзян: замест дамавых кніг — пакватэрныя картачкі

25 января 2011 15:48

В Беларуси появится процедура внесудебного посредничества

25 января 2011 15:47

Поступившие в белорусские ПТУ, ССУЗы и ВУЗы с 1 сентября 2011 г. будут подписывать договоры на обучение