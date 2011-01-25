Скульптуру первокурснице открыли в Гомеле в Татьянин день

Татьянин день сегодня празднуют студенты. Его истоки уходят во времена Елизаветы. 25 января 1755 года императрица подписала указ об открытии в Москве первого российского университета.

Изначально дату отмечали только в Белокаменной. Позднее эта традиция прижилась и на белорусской земле. В нашей республике сегодня более 430 тысяч студентов. Высшее образование молодые люди могут получить в 45 государственных и 10 частных вузах.

В день святой Татьяны — небесной покровительницы студенчества — в городе над Сожем торжественно открыли новую скульптуру. Авторы проекта надеются, что бронзовая первокурсница станет символом гомельских студентов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьянин день сегодня празднуют студенты