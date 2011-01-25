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Поступившие в белорусские ПТУ, ССУЗы и ВУЗы с 1 сентября 2011 г. будут подписывать договоры на обучение

25 января 2011 15:47
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Об этом сообщил сегодня министр образования республики Сергей Маскевич.

Согласно принятому Кодексу об образовании, с нового учебного года обладатели диплома исследователя смогут занимать более высокие должности. К примеру, не ассистента, а старшего преподавателя в ВУЗе.

Прогульщикам придется нелегко: студент может быть отчислен за десятидневный пропуск без уважительной причины. А вот успехи в учебе будут финансово поощряться. Оплату за обучение можно будет вносить частями в любое удобное для студента время, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
В данном случае повышения связаны с повышением ставкой первого разряда, расходов на оплату труда. Каждый имеет возможность получить рассрочку в оплате в течение года, не одномоментно оплачивать, это первое, а второе — можно еще воспользоваться кредитом.

# общество # Образование

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