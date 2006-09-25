Сколько стоит дом: разрушить?

Самовольные перепланировки в доме по столичной улице Филимонова, угрожают здоровью как минимум сотен жильцов. В доме появились трещины, а на проведение обстоятельного обследования (а это стоит около сорока миллионов рублей с подъезда), у людей попросту нет средств.

Председатель товарищества собственников Елена Латушко в замешательстве. Де-юро - она несет ответственность за сохранность дома, де-факто не знает, какая стена упадет следующей. Пришлось обратиться к районной власти. По мнению Елены Латушко, разрешения на переделки в некоторых квартирах были выданы без осмотра квартир специалистами. Иначе как объяснить, что на бумаге в бетонном доме "прописались" кирпичные стены, а вместо заявленного, к примеру, переноса межкомнатной двери, под снос идут несущие конструкции.

Для замдиректора Партизанского ЖРЭО Людмилы Цуба, согласования и документы по злополучному дому - вовсе не криминальное чтиво. Имеются даты, печати, штампы, а чуть ниже - подпись самой госпожи Латушко.

Договориться оппоненты не могут и сходятся пока в одном: главное, чтобы после всех архитектурных метаморфоз девятнадцатиэтажку по улице Филимонова не постигла участь карточных домиков.