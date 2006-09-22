Теперь выплаты зарплат на предприятиях станут еще прозрачнее

Инспекция Министерства по налогам и сборам разослала письма столичным предприятиям и организациям с предупреждением о недопустимости выплаты зарплат в "конвертах" и использования неучтенных наемных лиц.В противном случае, налоговые органы грозятся применить меры административной и экономической ответственности. По их информации, на отдельных (как частных, так и государственных) предприятиях, безналичные денежные средства бесконтрольно обналичивают для "теневых" выплат.