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Теперь выплаты зарплат на предприятиях станут еще прозрачнее

22 сентября 2006 15:37
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Инспекция Министерства по налогам и сборам разослала письма столичным предприятиям и организациям с предупреждением о недопустимости выплаты зарплат в "конвертах" и использования неучтенных наемных лиц.В противном случае, налоговые органы грозятся применить меры административной и экономической ответственности. По их информации, на отдельных (как частных, так и государственных) предприятиях, безналичные денежные средства бесконтрольно обналичивают для "теневых" выплат.
# общество

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