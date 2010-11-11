«Пять минут» с Кристиной Момот

Опыт общения с коллегами из зарубежья привел меня к печальному заключению. Оказывается, для многих из них душа белоруса, в отличие от загадочной русской, - потемки. Какие мы, белорусы, и что думают о нас иностранцы? Вот об этом и поговорим сегодня. Здравствуйте, меня зовут Кристина Момот.

На что в первую очередь обращают внимание, когда говорят о Беларуси и белорусах? Дороги хорошие, чисто и порядок. Еще восхищаются природой. Замечают, что девушки у нас красивые. И народ в основном добрый и отзывчивый.

Да, у нас чисто. И это ведь не из-за того, что каждое утро дороги метут. Нет, их конечно метут, но и мы то по-большому счету не мусорим. Ну, признайтесь, ведь, пожалуй, многие из нас, приехав в Россию или Украину (да простят меня соседи!), ощущали просто физический дискомфорт от того, что обертка, пластиковая бутылка или что иное в руках есть – а урны поблизости нет. И ведь искали контейнер, и нашли, в конце концов, и не намусорили. Потому что чистота – у нас в генах. Не даром же есть версия, что название «белорусы» пошло от белой, чистой одежды, которую носили наши предки. От себя добавлю – и от душевной чистоты. Кстати, не я одна обратила на это внимание.

http://nadovsem.livejournal.com/

Nadovsem: Очень приятно понимать, что есть страна, где люди чисты в помыслах. Мой знакомый иностранец очень красивым словом описал ментальность белоруса. Поначалу сказал «наивные», а уезжая, поправился: «чистые». Это очень верно!»

Считается, что белорусы - толерантны. То есть терпимы. И к чужому мнению, вере или поведению. Да, действительно, в нашей стране традиционно существуют различные конфессии. И распрей на религиозной почве просто нет. Разная вера не мешает ни семьи строить, ни работать сообща. Обидно, когда нашу толерантность истолковывают как равнодушие. Вот с этим согласиться не могу. Моя хата с краю – это не белорусская философия.

У белоруса в крови терпение и трудолюбие. В массе своей мы настоящие трудоголики. И жуткие консерваторы. Неохотно принимаем что-то новое. Вот даже на работу ходим по одной и той же дорожке.

Москвичам или киевлянам сразу бросается в глаза наша неторопливость. Замечали, даже в часы пик минские улицы совсем не похожи на улицы соседних столиц, я уже не говорю о провинции. Нет спешащих куда-то людей. И в метро не толкаются. Потому что по природе своей мы неторопливы. Откуда это качество белорусского характера — можно только догадываться. Скорее всего, причина в наших исторических корнях.

А еще мы гостеприимны. И доброжелательны. И это – не мои слова. Те, кто навестил нашу страну, – не скупятся на комментарии во всемирной паутине. Думаю, активные интернет-пользователи успели познакомиться с опусом американца, который преодолел все препоны, в том числе и бюрократические, чтоб побывать в Беларуси. Потом в своем блоге он отметит дружелюбие доселе незнакомой ему нации.

Крис Гильбо (Chris Guillebeau) http://charter97.org/ru/news/2010/8/12/31301/

«…..чиновник мне даже улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать в Беларусь». Это было здорово. В половине случаев, когда я возвращаюсь в Америку, сотрудник иммиграционной службы даже и не говорит: «Добро пожаловать в США», что очень раздражает – эта мелочь воспринимается «по-большому». …Да и за всё время я ни разу не почувствовал себя запуганным, обеспокоенным или напряженным… Когда меня попросили оставить сумку больше чем на полчаса, пока мы ходили искать (где обменять) деньги, я за нее и не волновался.»

Недавно мне самой довелось принимать гостя из Самары. Казалось бы – Россия, страна-соседка, наши нравы должны быть схожими. Оказалось – не совсем. Криминогенная обстановка в Минске (а точнее ее отсутствие ) молодого человека просто - таки поразила. Можно до утра гулять по городу и не бояться стать жертвой грабителей. А ведь это наши будни! Белорусы свое станут отстаивать до последнего, а чужого - не возьмут. Да, случаются исключения, но виновные будут наказаны. Этот факт блогеры- иностранцы тоже отмечают.

http://nadovsem.livejournal.com/

Nadovsem: Нашкодить и избежать ответственности здесь не получится. Сцена. Папочка паркует коляску с ребенком у входа в магазин и идет за покупками. Ребенок на улице один. Я не верю своим глазам, смотрю за реакцией прохожих и не вижу никакой реакции. Возмущенно рассказываю приятелю, а он, человек бывалый, говорит, что в 80-е в Москве было так же: и собачку привяжут, и велосипед оставят, и ребеночка. Да неужели так и было?

Наши водители научились уступать дорогу пешеходам. Взаимоуважение – как хорошие манеры, прививаются в семье. То есть – передаются от отца к сыну. Можно смело сказать – это часть нашего национального характера.

http://nadovsem.livejournal.com/

Nadovsem: Белорусы не хамят. Не то, чтобы совсем. Но нет изматывающего бытового хамства. Я просил показать мне хама, потому как сам найти не мог. Друг показал: полубомж покупает бананы, но не просто бананы, а один банан. Отстоял очередь, заказал банан. Продавщица грозно: «ВСЕ?». Признаю, хамство.

А еще мы – образованные. В Беларуси соотношение студентов к общей численности населения одно из самых высоких в Европе. И талантливы. Сколько наших соотечественников прославляют чужие страны. Тот же актер Майкл Дуглас – сын Кирка Дугласа, с настоящей фамилией Демский, коренного гомельчанина(правда, это оспаривают жители Могилева, утверждая, что это – их земляк). А представительница русского рока Диана Арбенина, она же Диана Сергеевна Кулаченко, -- появилась на свет в Воложине. А Саша Рыбак? Всего лишь 20 лет назад норвежец жил в маленькой минской квартирке.

Так кто же тогда усиленно навязывает окружающим этот стереотип белоруса с гвоздиком в стуле? Да сами мы и навязываем. Сами придумали, сами рассказываем и с самих себя еще и смеемся. Обидно как-то, браты-соотечественники! До свидания!