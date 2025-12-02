Штраф 40 тыс. рублей выплатит предприятие Минской области за дачу взяток

Работа по пресечению коррупции в Беларуси системная. Генеральная прокуратура сообщила о громком деле: предприятие оштрафовано на 40 тысяч рублей за незаконные действия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Дубяго, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Деньги предназначались за помощь его привлечения к выполнению работ на строительных объектах, а также обеспечение получения прибыли за счет заключенных договоров субподряда. В отношении данного представителя юрлица было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела за дачу взятки, поскольку он оказал активное содействие в расследовании преступления. При этом руководитель органа госуправления был осужден за получение взятки в особо крупном размере. В отношении предприятия, от имени в интересах которого передавали взятки, Генеральная прокуратура начала административный процесс и составила протокол об административном правонарушении, который направила в суд. Как итог, постановлением Экономического суда Минской области предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей. Штраф уплачен в бюджет в полном объеме.

В прокуратуре подчеркивают: подобные схемы подрывают доверие к бизнесу и государственным структурам, а потому наказание неизбежно. Любые попытки обойти закон ради прибыли будут пресекаться, а виновные понесут ответственность.