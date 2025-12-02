В Беларуси развивается система медицинской реабилитации и медико-социальной экспертизы

Комплексная поддержка – в приоритете. В Минздраве рассказали о новых подходах к реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Речь не только о медпомощи, но и о создании условий для развития навыков и возможностей, которые помогают человеку быть максимально самостоятельным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – раннему вмешательству: поддержка включает медицинскую, психологическую и социальную помощь. Сейчас уже функционируют семь государственных медико-реабилитационных экспертных комиссий. Чтобы повысить объективность и точность принимаемых решений, постоянно обновляется нормативная база.

В стране продолжается создание безбарьерной среды, расширяется сеть учреждений, внедряются современные методики. Программы строятся комплексно: объединяют медицину, услуги асоциальных служб, образование и трудовую интеграцию. Такой подход позволяет повысить качество жизни, укрепить уверенность и расширить возможности социальной включенности. Как подчеркивают специалисты, новые меры помогут людям с инвалидностью не только восстановить здоровье, но и реализовать свой потенциал в обществе.