Семилетний мальчик, потерялся в лесу в Пружанском районе Брестской области

По тревоге был поднят весь личный состав РОВД, МЧС и сотрудники департамента охраны. Более 80 человек, сигнальные пожарные автомобили и обученные собаки прочесывали лес. В два часа ночи поиски ребенка из-за темноты приостановили. Нашли мальчика рано утром, в пяти километрах от деревни. Сейчас состояние его здоровья опасений у врачей не вызывает. Однако Максим получил серьезную психологическую травму. Судя по всему, в лес он отправится не скоро. Этот случай со счастливым исходом. Но сезон только начался. А значит, дополнительная осмотрительность не помешает.