В столице пройдет большой физкультурно-спортивный праздник

Он приурочен ко Дню Независимости. Целый день сотрудники Администрации Президента, министерств и ведомств будут демонстрировать силу физическую и силу духа.

В программе – лыжероллерная эстафета, катание на велосипедах и роликах. Впрочем, принять участие в соревнованиях может каждый желающий.

Это днем она в форме и вся в делах. Вечером у заместителя начальника отдела мониторинга МЧС начинается другая жизнь. Спортивная. Три часа на лыжероллерной трассе и перед Викторией Демьянчик открываются новые горизонты. Она единственная девушка в команде МЧС и берет качеством, а не количеством.

О спорт – ты мир, невозможное возможно, тише едешь – дальше не будешь. Для спортсменки и в жизни, и в душе – это не просто слова, а руководство к действию. Тем более, что конкуренты руководствуются тем же.

Здоровое воскресение или День спорта. Ровно через 4 дня здесь, на проспекте Победителей, развернется не шуточная борьба. Демонстрировать физическую подготовку и силу духа будут, как профессиональные спортсмены, так и дилетанты. Движение транспорта специально ограничат. Автомобили, говорят организаторы, в год здоровья не актуальны. Альтернатива – лыжероллеры и велосипеды.

Спортивный праздник в этом году будет особо ярким и насыщенным. В лыжероллерной эстафете примут участие 9 команд. Среди них Комитет госконтроля, таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам, спорта и туризма, а также команда Президента Республики Беларусь. Впрочем, возможность на других посмотреть, и себя показать будет у всех желающих. Для них кроме лыжероллеров, велосипедная эстафета, и гонка на роликах. Всего же по обе стороны Проспекта Победителей будет проходить более 20 соревнований по различным видам спорта.

Такие праздники уже давно доказали. В Беларуси действительно мода на здоровье. И пускай мы не станем быстрыми, как Нестеренко и сильными, как Медведь, свой километр-второй на велосипеде обязательно проедем. А большие горизонты, как известно, открываются с малого.