Телохранители Содружества борются за звание лучшего в профессии

В Раубичах прошел первый день международного турнира. Сотрудники безопасности демонстрировали приемы рукопашного боя и технологию защиты в экстремальных условиях.

Развитая интуиция, рефлексы и отработанные до автоматизма. Еще в списке требований к современному телохранителю – не один пункт. Но его умение работать головой ценится гораздо выше. И вовсе не для того, чтобы разбить ею бетонную стену.

Лучшие из "бодигард" СНГ собрались в Беларуси впервые. В Минске турнир проходит под патронажем службы безопасности белорусского Президента и при непосредственном ее участии. В двух предыдущих состязаниях наши бойцы уже одержали победу. В этот раз телохранители первого лица государства опередили соперников уже в первый день турнира.

Они принадлежат к высшей касте охранного бизнеса. Путь от сотрудника охраны до личного телохранителя vip-персоны занимает не меньше пяти-семи лет упорной работы. Чтобы получить аттестат квалифицированного телохранителя, необходимо пройти специальные курсы и подтверждать свои навыки на ежегодных квалификационных соревнованиях.

Плюс ежедневные тренировки и занятия. Прийти в профессию может каждый, но остаются немногие. Причин, по которым крутые парни сходят с дистанции много. И говорить о них не принято. Раскрывать журналистам секреты мастерства согласны не все.

Директор женского бюро российской Академии телохранителей Ольга Королева – в охранном бизнесе 9 лет. Ее клиенты – обеспеченные женщины, их дети и звезды шоу-бизнеса. Говорят, слабый пол в этой профессии нередко добивается успехов больших, чем мужчины. Вот и сегодня, отправив в условный нокаут соперников по рингу, единственной женщине на турнире справиться не удалось только с журналистами.



Приемы рукопашного боя и технология защиты своего клиента при нападении – программа первого дня. Впереди соревнования в стрельбе и экстремальном вождении. Впрочем, сами "бодигард" предпочитают не называть этот турнир соревнованиями. Слишком максимально приближены их действия к реальной жизни.