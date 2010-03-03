Прямой эфир

Сельсаветы Міншчыны вучацца працаваць без дзяржаўных датацый

03 марта 2010 21:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Летась «па сродках» пражылі 17 сельскіх і адзін пасялковы савет – у Смілавічах. Асноўныя крыніцы прыбыткаў для мясцовых органаў улады – падаткі на маёмасць і зямлю, а таксама продаж участкаў для індывідуальнага будаўніцтва.Атрыманыя грошы ў асноўным ідуць на добраўпарадкаванне тэрыторый, будаўніцтва дарог. Стаць фінансава самастойнымі дапамагае блізкасць да сталіцы. Так, у Мінскім раёне летась без датацый абыйшліся восем сельсаветаў. Сёлета будзе яшчэ 6.
# Экономика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 марта 2010 21:44

Памеры штогадовай арэнднай платы і зямельнага падатку зраўнялі ў Беларусі

03 марта 2010 21:19

Скорая помощь для редких видов птиц в Минске

03 марта 2010 21:08

2 марта в истории столицы