Сельсаветы Міншчыны вучацца працаваць без дзяржаўных датацый

Летась «па сродках» пражылі 17 сельскіх і адзін пасялковы савет – у Смілавічах. Асноўныя крыніцы прыбыткаў для мясцовых органаў улады – падаткі на маёмасць і зямлю, а таксама продаж участкаў для індывідуальнага будаўніцтва.Атрыманыя грошы ў асноўным ідуць на добраўпарадкаванне тэрыторый, будаўніцтва дарог. Стаць фінансава самастойнымі дапамагае блізкасць да сталіцы. Так, у Мінскім раёне летась без датацый абыйшліся восем сельсаветаў. Сёлета будзе яшчэ 6.