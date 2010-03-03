Скорая помощь для редких видов птиц в Минске

В Минском зоопарке птицы получают вторую жизнь. На этот раз первую помощь получил ястреб-тетеревятник. Можно назвать его счастливчиком.

Ястреба нашли на дороге. От удара птица не могла двигаться. Но врачи зоопарка быстро поставили хищника на ноги.

Наталья Лебедева заместитель директора Минского зоопарка:

– Осталось немного привести в порядок ее крылья. Хотя они не переломаны, но ей нужно набраться сил и отойти от стресса, который она получила.

В суровую зимнюю пору птичек становится особенно жалко. В лютые морозы в зоопарк не зарастает народная тропа. Только за эти три месяца из зообольницы в полном здравии было выписано более десятка пернатых. У ястреба здесь тоже – прописка временная.