Сегодня завершается 5-й международный медиафорум

Журналисты из России, Германии, Великобритании и других стран побывали на ведущих белорусских предприятиях и познакомились с развитием регионов страны.

А вот начинающие репортеры смогли лично пообщаться с известными медийщиками в рамках эксклюзивных мастер-классов. Насколько богатой на впечатления оказалась для инопрессы поездка в нашу страну, аудитория зарубежных СМИ узнает совсем скоро.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня наш медиафорум завершит свою работу. Нашим молодым журналистам и студентам наверняка запомнятся мастер-классы, лекции семинары Летней школы журналистики, которая стала для них настоящей школой высокого профессионального мастерства. Я искренне надеюсь, что встречи, проведенные на гостеприимной белорусской земле, будут для наших зарубежный гостей также полезными и плодотворными.