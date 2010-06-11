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Сегодня завершается 5-й международный медиафорум

11 июня 2010 08:05
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Журналисты из России, Германии, Великобритании и других стран побывали на ведущих белорусских предприятиях и познакомились с развитием регионов страны.

А вот начинающие репортеры смогли лично пообщаться с известными медийщиками в рамках эксклюзивных мастер-классов. Насколько богатой на впечатления оказалась для инопрессы поездка в нашу страну, аудитория зарубежных СМИ узнает совсем скоро.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
Сегодня наш медиафорум завершит свою работу. Нашим молодым журналистам и студентам наверняка запомнятся мастер-классы, лекции семинары Летней школы журналистики, которая стала для них настоящей школой высокого профессионального мастерства. Я искренне надеюсь, что встречи, проведенные на гостеприимной белорусской земле, будут для наших зарубежный гостей также полезными и плодотворными.

# общество

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