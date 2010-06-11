Тысячи выпускников навсегда прощаются со школой

Праздничные вечера пройдут по всей стране.

Сценарий самого школьного торжества в этом году остался без изменений. Выпускные балы начнутся ровно в восемь вечера во всех общеобразовательных учреждениях и закончатся на рассвете. В этом году праздник могут считать своим около 90 тысяч уже вчерашних школьников.

Столичные трамваи постепенно становятся символами выпускных вечеров. Аренда уличного поезда в праздники становится у минчан все более популярной. Проехать по рельсам с бокалом шампанского можно даже ночью. Сейчас для трамвайщиков наступает «горячая пора» — сезон свадеб и выпускных.