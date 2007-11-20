Сегодня - Всеобщий день детей

Согласно мировой статистике, не во всех государствах в полной мере соблюдаются права ребенка. Что же касается Беларуси, то у нас четко определены основные направления государственной политики в отношении маленьких граждан. Особенно тех, кто остался без опеки родителей, а также детей-инвалидов.
В республике создана прочная законодательная база, действует президентская программа "Дети Беларуси". В нашей стране 1 миллион 700 тысяч детей в возрасте до 15 лет и нынешний год объявлен в Беларуси Годом ребенка.