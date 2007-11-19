Радость от получения нового жилья, сменилась боязнью за собственную жизнь

Уже несколько лет многодетная семья из Гродненнской области отстаивает свое право жить спокойно.

Когда многодетная семья Минаковых, после 10 лет ожиданий, получила заветный ключ от собственного дома, никто и представить себе не мог, что проблемы только начинаются. Уже после года проживания в новой квартире, стены дали осадку и штукатурка в комнатах стала отваливаться целыми кусками. После многочисленных хождений по кабинетам, новоселам все-таки сделали косметический ремонт.

Еще два года бесконечных обращений за помощью, как к местному, так и районному руководству, кроме отписок, ничего не принесли. Дом по-прежнему разрушается, а во дворе настоящее болото.

Устранить просчеты при строительстве дома прямо на болоте, местные власти попытались. Привезли на участок несколько десятков прицепов земли. Однако, уже через неделю от насыпи не осталось и следа.

Спустя два года, только после вмешательства сотрудников комитета государственного контроля, проблема семьи Минаковых сдвинулась с мертвой точки. Местные власти свою вину, хотя и частично, но признали.

А пока ищут виновных, Галине Ивановне в очередной раз пообещали решить проблему ее злополучного дома в короткие сроки. Но и к этому обещанию многодетная мать относится все равно с недоверием.

