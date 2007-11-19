Минчане должны встретить Новый год достойно

На городских площадях уже начали устанавливать праздничные ели. А в магазинах готовы к покупательскому буму.

Проведение новогодних праздников обсуждали сегодня на традиционной планерке в Мингорисполкоме. Руководство города озабочено - каким будет ассортимент товара в магазинах и не вырастут ли на него цены.

До новогодних праздников больше месяца, а столичные магазины уже готовы предложить минчанам весь ассортимент новогодних товаров. Елочные украшения, гирлянды и сами искусственные красавицы. Все это купить можно уже сегодня.

Те же минчане, кто не любит ходить по магазинам, смогут купить все необходимое на традиционной предновогодней ярмарке. Она пройдет 22 декабря на проспекте Победителей.

С 24 декабря в столице начнут работать елочные базары. По несколько в каждом районе А городские площади украсят восемь зеленых красавиц. Главная елка страны - у дворца Республики - в этом году подрастет. На целых шесть метров. Необычным будет и ее оформление.

Праздничное убранство примерят и столичные улицы. На площади Независимости появятся необычные парусные конструкции, на октябрьской - светодинамические установки.

Разноцветными огнями столица засветится примерно к десятым числам декабря. К этому времени новогоднее убранство улиц закончат и городские осветители.

