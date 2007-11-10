Сегодня - Всемирный День молодежи

Этот праздник было решено отмечать еще в 1945 году.

10 ноября 1945 года представители молодого поколения, невзирая на различия политических и религиозных взглядов, а также на расовую и национальную принадлежность, объединились во Всемирную федерацию демократической молодежи и стали активно бороться за свои права.

Руководители и студенты, молодые мамы и амбициозные спортсмены - они такие разные, но все они молодежь. В Беларуси подросток попадает в эту категорию с момента получения паспорта и до достижения 31 года.

Согласно этим критериям только в столице отмечать праздник могут около 500 тысяч человек. Тем более, что большинство из них проводит это время с пользой - имена молодых белорусов постоянно звучат на эстраде, в спорте, образовании и кино.

