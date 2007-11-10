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Произошла смена главы Римско-католической церкви в Беларуси

10 ноября 2007 17:20
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Сегодня вступил в должность Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

В Минском архикафедральном костеле по этому случаю прошло торжественное  богослужение. В храме собралось свыше 1500 верующих.

Напомним, Тадеуш Кондрусевич - белорус по происхождению - 16 лет возглавлял  московскую католическую епархию, а в сентябре указом Папы Римского Бенедикта-16-го был назначен митрополитом самой крупной епархии Римско-католической церкви в Беларуси.

С назначением на должность архиепископа Митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича поздравил Президент Александр Лукашенко.

В поздравлении говорится: "Надеюсь, что на этой высокой должности вы сделаете все возможное для того, чтобы Римско-католическая церковь и далее активно содействовала укреплению стабильности, лада и согласия в нашем общем белорусском доме".

# общество

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