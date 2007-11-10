В Беларуси началась декада безопасности дорожного движения

Акция направлена на реализацию программы "Минус 100". Ее главная цель - профилактика ДТП. С начала года на дорогах республики зарегистрировано свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Погибли 1200 человек и более 6,5 тысяч получили травмы.



Чтобы повысить безопасность на дорогах, сотрудники милиции и дорожно-патрульной службы будут проводить профилактические работы среди населения по месту жительства, в учебных заведениях, в организациях и сельских населенных пунктах. Планируется выпустить около 10 тысяч световозвращающих элементов, которые будут распространять инспекторы ГАИ среди пешеходов.