Сегодня – Всемирный день беженцев

Они бежали от войн к спокойствию и благополучию. В мире их свыше 11 миллионов.

Натела Закарая живет вполне благополучно. Есть работа, старший сын – студент, младший поступает в БГУ. Но и горя хватило: Натела – беженка. 15 лет назад она из-за войны покинула родную Абхазию. До сих пор о том, как бежала с маленькими сыновьями, без слез не вспоминает.

"Мост, который мы перешли, был заминирован, - рассказывает Натела Закарая. - Я схватила обоих, перебежала. Нас загрузили, до Сочи доехали, а потом – в Беларусь. Слава Богу, все хорошо здесь".

Таких людей, как Натела, в Беларуси 800 - представители 13 стран. Почти каждый четвертый, ищущий убежища у нас, получает его. В целом же, проблема беженцев – достаточно острая во всем мире. Таких людей без малого 11,5 миллионов. С 2007 года наметился некоторый рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц. Главная причина того – войны.

Беларусь присоединилась к конвенции о статусе беженцев 1951 года и протоколу 1967 года в 2001 году, - отмечает Шоле Сафави, представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь. - И с тех пор страной достигнут значительный прогресс в совершенствовании законодательной базы, административных процедур, связанных с предоставлением статуса беженцев в соответствии с международным гуманитарным правом.

Фаик Сидики часто рассказывает о родном Афганистане младшим сестре и брату. Они были совсем маленькими, когда их родители спасались от талибов. Сегодня у семьи, помимо статуса беженцев, есть вид на жительство в Беларуси. И решение: оставаться жить именно здесь.



Поначалу, говорит Фаик, пришлось привыкать к белорусскому климату, с азов учить русский язык. Так начинают жизнь на новой родине большинство беженцев. Но все трудности преодолимы. И страна, принявшая их, становится второй родиной.

