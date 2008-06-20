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Президент Беларуси не усматривает в визите Госсекретаря Святого Престола в Минск политического подтекста

20 июня 2008 14:25
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Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с кардиналом Тарчизио Бертоне.

При этом Александр Лукашенко отметил, что если в результате наших контактов отношения Беларуси с Европой улучшатся, то официальный Минск будет это только приветствовать.  В беседе с Тарчизио Бертоне Президент попросил передать Его Святейшеству Бенедикту XVI искреннюю благодарность за внимание к Беларуси и нашим католикам.

Тарчизио Бертоне - второе лицо в Ватикане после Папы Римского. Кардинал  в беседе с Александром Лукашенко подчеркнул, что его визит в Минск – знак того, что  Папа приветствует и показывает свое уважение Президенту Беларуси и всем гражданам страны.

Кроме того, таким образом Ватикан высказывает свое восхищение тем миром и межконфессиональным взаимопониманием, которые царят в нашей стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова сыграть  роль в обеспечении мира и безопасности на европейском континенте, но только на принципах уважения и невмешательства в нашу внутреннюю политику.


 

# общество

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