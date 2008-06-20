В футбольном манеже полным ходом идут репетиции молодежно-спортивного шествия

1000 юношей и девушек с палками, мячами и степами ежедневно оттачивают каждое движение ради 8 минут славы 3 июля.

В одном ритме под динамичную музыку одновременно двигаются сотни молодых девушек. В сторонке парни синхронно мнутся с ноги на ногу. Но это вовсе не диско нон-стоп. Это подготовка к спортивно-молодежному шествию. "Парад олимпийцев", "На пути в Пекин", "Гимнастика 30-х и фитнес", "Папа, мама, я – спортивная семья", "Квитней Беларусь", "Эпилог" - названия шести эпизодов, запланированных на праздник. Организаторами уже месяц шлифуют программу, подбирают музыку и отрабатывают все элементы.

Кастинг на участие в спортивном шествии одна из первых прошла Даша Афонина. Она студентка второго курса экономического университета. Сейчас у нее сессия, но от экзамена до экзамена она не пропускает ни одной репетиции. Если для девушек подобное спортивное мероприятие в удовольствие, то некоторые юноши попали сюда по случайности.

Репетиции идут полным ходом, но организаторы все держат в секрете. Хотят сохранить интригу. Единственное, что нам удалось рассекретить - это одного из главных гостей и участников праздника. Наталья Новожилова – основательница белорусского фитнеса вместе с ребятами покажет фигуры высшего пилотажа. А еще фишкой этого года будет номер с элементами йоги, где под индийскую музыку зрители вместе с 1000 участников смогут заняться дыхательной гимнастикой.

